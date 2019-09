Napoli, 22enne imbratta con spray la fontana monumentale di Monteoliveto: denunciato

Domenica 15 Settembre 2019, 17:32 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 17:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Personale della Polizia Municipale di Napoli dell'unità operativa Avvocata, in servizio nella zona di Monteoliveto, ha sorpreso in serata un 22enne intento ad imbrattare con una bomboletta di vernice spray la fontana monumentale di re Carlo II di Spagna. Dopo averlo identificato il giovane è stato denunciato per il reato di danneggiamento.Agenti dell'unità Chiaia Squadra Turistica, hanno fermato un tassista abusivo che a Capodimonte aveva caricato una donna per condurla ai Ponti Rossi dietro pagamento di 10 euro. Il conducente è stato sanzionato con un importo di 173 euro e l’auto sottoposta a fermo per 2 mesi. In piazza Trieste e Trento un tassista intento ad attirare clienti tra i numerosi turisti è stato multato perché prelevava a meno di 100 metri dal posteggio taxi.In via Monteoliveto un bus turistico è stato sanzionato perché sostava nella corsia riservata ai mezzi pubblici.I controlli hanno riguardato anche il Lungomare dove sono stati fermati e verbalizzati 5 parcheggiatori abusivi tra viale Dohrn e piazza Vittoria e sanzionati tre venditori ambulanti che seppure muniti di licenza esercitavano l’attività in zona interdetta alla vendita itinerante.Il personale del Gruppo Intervento Territoriale(G.I.T.) tra Chiaia e Bagnoli ha controllato oltre 120 veicoli. Dalle attività di accertamento 12 utenti sono stati sorpresi a guidare veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e sono state ritirate 14 patenti di guida elevando i fine 41 verbali per infrazioni varie al codice.