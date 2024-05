Napoli, Forcella per la pace: una giornata dedicata al mare che unisce e non divide

“Mare pacis, San Giorgio e San Gennà facitece ‘a grazia!” è il titolo dell'iniziativa organizzata dal Centro di educazione ambientale e alla sostenibilità di “Legambiente parco letterario Vesuvio”, dall’associazione “Annalisa Durante” e dalla comunità “Slowfood Forcella” in collaborazione con l’artista Gino Quinto e con "I Teatrini", l'istituto comprensivo Adelaide Ristori, Libera presidio del centro storico e la parrocchia di San Giorgio Maggiore.

La manifestazione, inserita nel programma del Maggio dei Monumenti 2024 - "Le acque di Napoli", promosso dal Comune di Napoli, coinvolgerà la cittadinanza in un’invocazione della pace. L’evento che si svolge giovedì 30 maggio si articola in tre momenti.

Alle 10 visita guidata alle Fontane della “Scapigliata” e del “Capone” (“Scapigliata” deriva da “Scompigliata” per il getto d’acqua che andava ad infrangersi su un preesistente scoglio, o da “Capilla”, nome spagnolo di Cappella, in virtù della sua vicinanza con la Cappella della Pace);

Alle 11 laboratori artistici partecipati, con materiali e cavalletti che saranno posizionati sotto al Murale di Jorit, per coinvolgere cittadini e studenti nella creazione di messaggi per la pace e invocazioni ai Santi di Forcella, Gennaro e Giorgio, attraverso versi, disegni e dipinti per la cessazione degli attuali conflitti e delle intollerabili morti dei migranti in mare;

Alle 12 – inaugurazione della mostra “Mare Pacis”, allestita nell’antico abside paleocristiano della Chiesa di S.

Giorgio Maggiore a Forcella, composta da opere realizzate dall’artista Gino Quinto.

Alla cerimonia interverranno, tra gli altri, il parroco don Carmelo Raco, l’assessore al Turismo e alla Legalità della Municipalità 2 Lorenzo Iorio, il presidente dell’associazione Annalisa Durante Giuseppe Perna e l’esperto d’arte Valerio Falcone, curatore della mostra ed ideatore e direttore artistico del PAC - Porto d'Arte Contemporanea.

La mattinata sarà accompagnata da animazioni artistiche di Cristina Messere e Dario Mennella dell’associazione I Teatrini. La partecipazione all’iniziativa è gratuita.