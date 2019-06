CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 27 Giugno 2019, 08:21

Chi conosce Giusi e sua mamma Rosanna ricorda bene le loro battaglie, spesso solitarie, altrettanto spesso disperate. La lotta per ottenere il trasporto scolastico, quella per la gita, quella, più in generale, per il diritto ad una vita dignitosa. A pensarci adesso, mentre Giusi è circondata da docenti e compagni che fanno festa, dalla mamma e dal papà, dal sindaco e dal dirigente scolastico, ci si emoziona. Perché Giusi ce l'ha fatta. Lei (e sua madre che non ha mai smesso di starle accanto) ha raggiunto un traguardo che qualche anno fa sembrava impossibile: il diploma di scuola media superiore, la maturità. Giusi è matura. Ora ha un diploma di chef all'istituto alberghiero «Dè Medici» di Ottaviano proprio come gli altri 18 compagni della sua classe.