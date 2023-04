Funicolare di Chiaia, via al quarto bando, ultima chance dopo tre flop consecutivi

La tormentata vicenda della funicolare di Chiaia si arricchisce di un nuovo capitolo: è stato appena varato il quarto bando per la manutenzione ventennale dell'impianto che è scaduta nel 2017 ma è stata rinviata per quattro anni a colpi di proroghe per l'agibilità temporanea. Quando lo scorso primo ottobre la funicolare ha dovuto necessariamente sospendere il servizio, già era noto che il tempo per la riapertura sarebbe stato lunghissimo. però giorno dopo giorno sta diventando sempre più ampio.

L'ultima corsa risale 171 giorni fa. Da quel giorno i cancelli d'accesso della funicolare sono rimasti chiusi senza che nessuno li varcasse mai, nemmeno per iniziare a sistemare le cose in attesa dei lavori. La funicolare è stata abbandonata.

Il primo bando era stato aperto con ampio anticipo sulla scadenza definitiva della proroga, a fine agosto del 2021. Si trattava di un documento che conteneva valori economici considerati insoddisfacenti dalle aziende che si occupano di manutenzione: arrivò una sola offerta che, però, pretendeva che il Comune alzasse molto la posta. Il bando si chiuse a fine inverno senza assegnazione. Fu necessario predisporre un nuovo percorso, venne inviata una lettera con richiesta di manifestazione di interesse a un gruppo di aziende. Anche in quella seconda occasione arrivò una sola adesione, ma l'azienda venne esclusa perché aveva dimenticato di versare la necessaria cauzione preventiva.

Il resto è storia abbastanza recente. Nuovo bando predisposto con una drastica riduzione degli interventi di manutenzione e un conseguente abbassamento del valore economico. Tempi lenti e lunghi per la diffusione del cìdocumento perché, spiegò il Comune, era stato necessario far validare i conti da un'azienda specializzata per evitare altri scivoloni come quelli già registrati. Anche a questo bando ha partecipato una sola azienda, anche quel terzo bando è stato annullato perché la documentazione era carente sul fronte dei requisiti di idoneità.

Ora siamo al quarto bando. Tempi ristretti a soli quindici giorni perché c'è urgenza e quando si va di fretta le norme consentono di limitare i giorni di pubblicazione. La nuova scadenza è fissata al prossimo nove maggio. In caso di aggiudicazione, l'azienda vincitrice dovrà produrre un progetto esecutivo e poi iniziare con gli interventi. Si ipotizzava, fino alla settimana scorsa, che la funicolare di Chiaia avrebbe ricominciato a viaggiare entro l'estate del 2024. Ora i tempi sono ulterioremnte allungati. Forse entro Natale del 2024 l'impianto ripartirà.

Ogni commento su lentezza, burocrazia e disagi ai cittadini lo lasciamo a voi lettori.