Funicolare di Chiaia chiusa, nuova protesta in via Cimarosa

Spunta un nuovo striscione di protesta contro la chiusura della funicolare di Chiaia, ormai ferma da 203 giorni. La funicolare ha chiuso i propri varchi il 1° ottobre 2022 per far sì che venissero effettuati i necessari lavori di manutenzione ventennale. Questi non sono mai partiti, in quanto le tre gare di assegnazione varate dal Comune di Napoli sono andate tutte e tre deserte. L’ultima, risalente al febbraio di quest’anno, è stata annullata poiché l’unica azienda a presentare un’offerta è stata ritenuta carente sotto il profilo dei requisiti d’idoneità. È stato dunque pubblicato un quarto avviso di gara che scadrà il 9 maggio. Intanto, la rabbia dei cittadini - che si sono visti privati di un mezzo di trasporto utilizzato da 15mila persone al giorno - non si placa.

Lo striscione apposto oggi ai cancelli della stazione di via Cimarosa, al Vomero, ritrae una versione inedita del videogioco Pac-man: la famosa creatura sferica ha assunto i colori dello stemma civico del Comune di Napoli, affiancando il rosso al giallo, con tanto di corona turrita. A differenza del videogame originale, dove la sfera si ciba di piccole palline bianche, in questo caso è costretta a mangiare dei vagoncini stilizzati della Funicolare, marchiati Anm, l’Azienda Napoletana Mobilità che gestisce la linea. Lo striscione è firmato dall’artista RaRt081, coadiuvato nella protesta da altri due residenti Fabio Procaccini e Ruben D’Agostino. «Si unisce a noi, alle nostre imprese civiche, l'uomo invisibile, Rart081, che con il suo manifesto protesta in maniera decisamente forte sulla scandalosa chiusura a tempo indeterminato della Funicolare di Chiaia. Invitiamo chiunque abbia estro e talento ad unirsi a noi per contribuire al miglioramento dal basso di Napoli», fanno sapere Procaccini e D’Agostino. RaRt081, che vuole restare nell’anonimato del suo pseudonimo, spiega così il significato del suo striscione: «Siamo giunti ad un punto in cui bisogna far vergognare pubblicamente chi ci amministra. La scelta dell'anonimato è fondamentale per poter affrontare con decisione, e senza preoccuparsi delle conseguenze, temi importanti e difficili. L'anonimato ti permette di spaziare a 360 gradi. Non è un gesto politico, la politica non c'entra, le mie battaglie le conduco al di là della fazione politica che in quel momento amministra. Sono tutti dentro il mirino, nessuno escluso».

Sulla questione della Funicolare chiusa, è intervenuto anche l’ex presidente di circoscrizione Gennaro Capodanno, il quale ha fondato un gruppo Facebook “Napoli: gli orfani della funicolare di Chiaia”. Capodanno ha denunciato le problematiche relative al traffico causate dal lungo stop dell’impianto: «Le ripercussioni, in questo lungo periodo di tempo, si sono subito manifestate anche per la totale insufficienza dei mezzi sostitutivi messi in campo dall'ANM. Il traffico al Vomero ogni giorno va letteralmente in tilt con strade e piazze bloccate, segnatamente nelle ore di punta, all'ingresso e all'uscita delle scuole, lungo le arterie che si dipartono da piazza degli Artisti per raggiungere le altre zone della collina ma anche nel quadrilatero via Cimarosa, via Bernini, via Stanzione, via Annella di Massimo». L’inizio dei lavori, per un ammontare di 7 milioni di euro, che interesseranno tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche della sala argano e degli impianti connessi alla trazione, dipenderanno dall’esito del quarto bando. Sperando sia l’ultimo.