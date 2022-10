Funicolare, niente proroga a Napoli e scoppia il caso assunzioni

Il braccio di ferro tra Anm e sindacati tiene in stallo il prolungamento degli orari e l'intensificazione delle corse della Funicolare Centrale. La seconda fumata nera nella trattativa tra azienda e lavoratori partita dopo la chiusura della funicolare di Chiaia, off-limits dal primo ottobre fino almeno all'inizio dell'estate 2023 per manutenzione ventennale ha complicato ulteriormente il martedì più che difficile del trasporto. Ai disagi generati dalla chiusura dell'impianto che collega Parco Margherita a via Cimarosa (che conta circa 15mila utenti) si sono aggiunti quelli, gravi, dovuti al tilt della linea 1. Il potenziamento del servizio della Funicolare Centrale era stato annunciato nei giorni scorsi dal Comune (in aggiunta alla navetta sostitutiva Nc già messa in campo, e già criticata) per limitare i disservizi ai pendolari tra Vomero e Chiaia.



Una «job aziendale interna», cioè una lista di promozioni per alcuni funzionari che lavorano da anni negli uffici di Anm, si sta frapponendo in questo momento tra i cittadini di via piazza Vanvitelli o piazza Amedeo rimasti senza funivia e il potenziamento dell'impianto di piazza Fuga. Secondo quanto si apprende da fonti interne ad Anm, il problema non sarà risolto in poche ore. Tutto è cominciato sempre stando a quanto trapela dalla partecipata del trasporto cittadino nei giorni scorsi, quando si è posto il problema del prolungamento notturno (chiesto dal Comune fino all'1 o alle 2 di notte, lunedì e martedì esclusi). I sindacati, secondo l'azienda, avrebbero proposto di allargare la platea dei dipendenti da promuovere (con annessi aumenti di stipendio). Questo avrebbe creato il gelo con Anm e lo stallo nella trattativa. Durante un incontro di ieri, Anm ha espresso la decisione di tenere separati i due discorsi, quello della Funicolare Centrale e quello delle promozioni, e la volontà di dare priorità al primo dei due argomenti. Per ora, dunque, la procedura relativa alla job interna si è fermata. E nei prossimi giorni, se la situazione sarà migliorata, si tornerà a parlare dei disagi all'utenza e delle soluzioni per i cittadini rimasti senza funicolare tra Vomero e Chiaia.

Le promozioni, in sostanza, sono state sospese. A riguardo, i sindacati in precedenza avevano già attivato una procedura di raffreddamento riguardo al concorso interno di Anm, pubblicato a maggio. Le stesse sigle sono al momento divise in due blocchi sull'argomento. La fine del braccio di ferro, almeno per oggi, non è ancora a portata di mano. «L'esito della riunione di ieri ci ha lasciato perplessi dichiara Adolfo Vallini, sindacalista Usb e dipendente Anm La prosecuzione della job sarebbe stata un baluardo di trasparenza all'interno dell'azienda. Così purtroppo non è stato». Intanto, va ricordato che i lavori ai cavi della funicolare di via Cimarosa, chiusa da quattro giorni dopo una proroga di 5 anni sui lavori di manutenzione ventennale, non sono stati appaltati. La gara bandita in precedenza da Palazzo San Giacomo, infatti, è andata deserta principalmente a causa del caro materiali ed energia di questi mesi. Il Comune che ha diviso in due fasi diverse le lavorazioni necessarie nelle stazioni tra via Cimarosa e Parco Margherita sta lavorando al nuovo bando e ha aumentato la spesa totale stanziata da 7,2 a 12,5 milioni di euro. Funicolare chiusa, insomma, e disagi per 15mila utenti (in particolare per il popolo del Petraio). Per ora, purtroppo, questi sono i dati di fatto.