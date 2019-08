Napoli: danni a una condotta idrica, Fuorigrotta e Bagnoli senz'acqua

Giovedì 8 Agosto 2019, 19:00 - Ultimo aggiornamento: 08-08-2019 19:01

In seguito ad una rottura causata da terzi su una adduttrice principale della rete idrica ABC ha dovuto sospendere nel primo pomeriggio di oggi la fornitura idrica in via Terracina,via Nuova Agnano, viale Giochi del Mediterraneo e strade adiacenti, e nel quartiere Bagnoli, periferia occidentale di Napoli. Sono iniziate le attività di scavo per consentire la riparazione della condotta, che a causa della complessità tecnica dei lavori, proseguirà per tutta la notte. Abc aggiornerà l' utenza sullo sviluppo delle attività in corso e si scusa per il disagio arrecato.