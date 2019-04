Napoli: finito il Comicon, a piazzale Tecchio resta una montagna di rifiuti

Lunedì 29 Aprile 2019, 09:32 - Ultimo aggiornamento: 29-04-2019 09:48

Il Comicon è finito ma le “tracce” di partecipanti sono ancora visibili di fronte gli ingressi della Mostra d’Oltremare. Le scalinate, i giardinetti e gran parte del Piazzale Vincenzo Tecchio, sono ancora una distesa di rifiuti accumulati da di chi ha “animato” questa XXI edizione. Ma non basta. Attraversando la strada in direzione dell’università e della stazione Cumana si vede come la situazione non migliori. Anche in questo caso la spazzatura è stata ammassata ai limiti dei marciapiedi e al di sotto degli alberi nelle aiuole circostanti. Ancora una volta insomma l’incuria ed il degrado, hanno accompagnato una edizione che ha lasciato il segno.