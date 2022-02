Fuorigrotta ha i suoi nuovi alberi: terminati i lavori finanziati dal Comune di Napoli

Napoli ha nuovi alberi nelle strade della città. Nell'ambito del progetto di riforestazione urbana si sono conclusi i lavori di via Giulio Cesare iniziati il 23 dicembre 2021. È in corso l'esecuzione dell'appalto in cinque lotti territoriali degli interventi di sostituzione e impianto ex novo di alberature sul territorio del Comune di Napoli, finanziati dalla città metropolitana di Napoli, per un importo di 5.536.606,36 euro.

APPROFONDIMENTI I LAVORI Napoli, al via i lavori di ripavimentazione: si parte da via... LA DIRETTA Napoli, l'assessore Ferrante al Mattino: dalla Scandone al... IL REPORTAGE Napoli, la tomba di Virgilio off limits: «Lavori fantasma da...

Stamattina è stata effettuata la consegna delle fonti alberali di via Diocleziano e di viale Kennedy, nell'ambito del progetto relativo agli «interventi di sostituzione previo abbattimento ed estirpazione della ceppaia e impianto ex novo di alberature in viale Kennedy, via Diocleziano, via Giulio Cesare, piazza San Vitale, piazza Italia, via Consalvo». Su via Diocleziano è prevista la sostituzione di 4 ligustri e la piantagione di ulteriori 25 ligustri, in fonti alberate vuote o con ceppaia, per un totale complessivo di 29 nuovi alberi. Su viale Kennedy invece non è previsto nessun abbattimento ma il ripristino della alberata stradale a tiglio, con la piantagione di complessivi 37 nuovi soggetti, in fonti alberate vuote o con ceppaia.

«Napoli sará un polmone verde della Campania. Questa amministrazione pensa al decoro urbano e alla salute pubblica della città in tempi celeri» commenta l' assessore alla salute e al verde del Comune di Napoli Vincenzo Santagada. Subito dopo si procederà per la piantumazione di via Consalvo e sulle aiuole di Piazza Italia.