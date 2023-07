Fuorigrotta, spuntano giostrine davanti allo stadio Maradona. Ma è un set cinematografico

Un'area giochi attrezzata per bambini, con tanto di scivolo, altalena, panchine e una giostra di cavalli in stile luna park, sono spuntati nell'area adiacente allo stadio Maradona, nel popoloso quartiere di Fuorigrotta a Napoli.

Stupore e curiosità da parte di tanti residenti che hanno pensato si trattasse di una nuova giostrina per far divertire i bambini del quartiere durante l'estate.

Invece, si tratta di un set cinematografico, realizzato da una nota casa di distribuzione di serie TV.

Ennesimo set cinematografico in città, che tuttavia, suggerisce una graziosa area giochi per bambini realizzabile in futuro, per rendere gli spazi intorno allo Stadio Maradona più vivibili e accessibili a tutti.