Fuorigrotta, si apre una voragine a pochi passi dal mercatino rionale

Mercoledì 24 Aprile 2019, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 24-04-2019 20:02

Il passaggio di mezzi pesanti, diretti al vicino mercatino rionale della Canzanella, nel quartiere flegreo di Fuorigrotta, ha provocato il cedimento della strada in via Gabriele Rossetti all’altezza dei numeri civici 15 e 46 , provocando una voragine.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale che hanno immediatamente allertato gli uomini della Napoli servizi che hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona interessata con la rete di colore arancione. Solo la fortuna ha voluto che un’auto che transitava sulla strada non subisse particolari danni.Pare che all'origine del cedimento ci sia stata una infiltrazione d'acqua che, col tempo, aveva scavato una cavità sotto il manto stradale, una sorta di un cunicolo ampio qualche metro.«Pochi giorni fa - dice un residente – si riscontrava a vista un evidente avvallamento della strada, e nonostante le segnalazioni nessuno è intervenuto».