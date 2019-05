Gabry, la risposta di Napoli è fredda: solo 300 prelievi: «Ma abbiamo appena cominciato»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 25 Maggio 2019, 08:00

La lunga fila che ha attraversato piazza del Plebiscito ad ottobre per Alex non si è vista. Il bilancio della giornata di tipizzazione organizzata dall'Admo in piazza Dante dopo l'appello dei genitori del piccolo Gabriele affetto da una rarissima malattia è positivo, ma non strabiliante.Un flusso continuo e costante di persone si è fermato al gazebo dove i volontari dell'Associazione donatori midollo osseo dalle nove di ieri mattina, muniti di kit per il prelievo salivare, non si sono mai stancati di chiarire dubbi, di rispondere alle domande, di spiegare come effettuare il tampone, come compilare il modulo e quale procedura avrebbe poi portato all'iscrizione nel registro dei donatori.