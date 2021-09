Gaiola, Giovanni Esposito è il nuovo testimonial: «Ognuno deve fare la sua parte per migliorare questi luoghi»

L'attore partenopeo Giovanni Esposito è il nuovo testimonial della Gaiola. L'artista ha scelto di abbracciare con dedizione una missione ben precisa che consiste nel richiamare i concittadini a rispettare il prezioso patrimonio naturalistico e storico-archeologico del Parco Sommerso della Gaiola: «Ho deciso di aderire da testimonial alla campagna di sensibilizzazione Per Mare - PER tutelare InforMARE , perché credo molto nel lavoro che è stato fatto in questi anni al parco marino della Gaiola, perché è diventato il luogo del rispetto verso la natura verso la storia, la bellezza. Perché penso che ognuno debba fare una parte per migliorare, i nostri luoghi e di conseguenza il mondo». Una campagna che oltre ad informare e sensibilizzare i suoi visitatori - compresi quelli che esplorano l'area via mare - ha l'intento di esortare chi, ancora oggi, svolge attività non autorizzate all'interno del Parco a scegliere la strada della legalità.

Esposito sin da piccolo era solito frequentare la Gaiola e, da buon ammiratore del posto, ha notato ed apprezzato il laborioso lavoro di recupero - svolto in questi anni- che è riuscito a restituite bellezza e dignità all'intera area: un motivo in più che motiva l'attore a dare il suo personale contributo. Così realizza uno spot il cui testo è dettato dall'arte dell'improvvisazione; l'attore comico sceglie di comunicare nel suo stile e, vestendosi di ironia, trasmette il valore e l'importanza che si cela dietro alla tutela di un patrimonio naturalistico di tale portata.