Parco della Gaiola, raccolti 100 chili di rifiuti tra mare e spiaggia

Oltre 100 chili di rifiuti raccolti tra mare e spiaggia, è il risultato dell'intervento dei volontari e bagnanti, accorsi sabato mattina, per ripulire da plastiche e rifiuti, l'arenile della Gaiola a Posillipo.

I momenti di questa felice quanto faticosa operazione, in un post corredato di foto, pubblicato dall'associazione Csi Gaiola Onlus su Facebook: «Tanti volontari e bagnanti sono accorsi oggi per restituire bellezza e dignità alla spiaggia della Gaiola falcidiata nei giorni scorsi dalle scie di rifiuti provenienti dal maledetto scarico di troppopieno di Coroglio, esondato più volte in questi giorni a causa delle continue piogge. In attesa che Napoli faccia un passo in avanti concreto di civiltà ed investimento nel futuro del nostro mare, risorsa inestimabile della città, eliminando per sempre l'idea di scaricare in mare reflui, seppur in condizioni di troppo pieno, ringraziamo la tante persone di buona volontà per la loro “resistenza” in difesa del prezioso polmone blu».

Importante e necessaria, dunque, la presenza del centro studi interdisciplinari Csi Gaiola Onlus, associazione da anni attiva per la Protezione ambientale e la salvaguardia del Parco Sommerso di Gaiola, che proprio qualche giorno fa ha presentato presso la sala Refettorio della Camera dei deputati, i notevoli risultati ottenuti nella tutela, recupero e valorizzazione territoriale, nell'ambito del Convegno nazionale “L'Italia dei Territori: tra best practice, città intelligenti, enti parco e aree marine protette”, organizzato da Europa Verde.