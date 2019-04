Venerdì 19 Aprile 2019, 17:50

Scatta lo stop al traffico in via Discesa Gaiola. Il dispositivo sarà in vigore nei giorni 20,21,22,25,27 e 28 aprile e 1,11,12,18,19,25 e 26 maggio; divieto di transito dalle 7 alle 19, previsto un blocco sorvegliato in via Tito Lucrezio Caro all’imbocco di Via Discesa Gaiola.