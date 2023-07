È sempre più ingolfata da transenne e dissesti, la Galleria Principe. La carreggiata di via Pessina, negli ultimi giorni, è stata ulteriormente ristretta. E nastri biancorossi appaiono anche all'incrocio con via Costantinopoli. C'è però un bando, targato Invitalia (l'agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo delle imprese) che, come spiega il vicesindaco e assessore all'Urbanistica Laura Lieto, porterà un po' di respiro nella Galleria Puveriella: «Tra settembre e ottobre partiranno i lavori», esordisce. Il bando in questione ha per oggetto il «restauro delle facciate interne, della pavimentazione e dei porticati della Galleria Principe di Napoli», e prevede un investimento complessivo di «10 milioni di euro», sottolinea il vicesindaco.

Si trova nell'epicentro della Napoli turistica e del by night, la Galleria Principe, stretta tra il Mann, l'Accademia di Belle Arti e una via Bellini che, specialmente nella parte alta, pullula di esercizi e bar nuovi di zecca. Sono tanti e interessanti, i locali che stanno sorgendo all'interno e nei dintorni della Principe (che è di proprietà comunale, contrariamente alla Umberto I, privata). Eppure, il degrado strutturale e di pulizia (il villaggio di clochard qui resiste da anni), finora non è stato arginato, come dimostrano i recenti crolli. Ecco perché un restyling sarà oro colato. «Il progetto di Invitalia è incardinato in un accordo quadro, nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo (Cis) del Centro Storico del patto per Napoli precisa la Lieto In questi mesi ho fatto redigere le linee guida per la progettazione, e sono state consegnate a Invitalia. Gli obiettivi delle operazioni sono l'efficientamento energetico, il restauro delle facciate interne, la pavimentazione. I restauri partiranno a brevissimo: una volta consegnata la documentazione, i tempi non dipendono più dal Comune. Ma in autunno, tra settembre e ottobre, partiranno i lavori, e dovranno essere chiusi entro il 2025. Trattandosi di un grosso appalto, da 10 milioni totali, per la Galleria Principe ci sarà al lavoro una coalizione di imprese. Nell'ambito del Cis stiamo portando avanti anche la riqualificazione di Borgo Vergini, sempre con Invitalia, di strade principali della Sanità e dello Scudillo: Per quanto riguarda i crolli alla Principe, abbiamo svolto tutte le attività propedeutiche, ma la facciata di via Pessina non risulta del Comune».

«I lavori partiranno in autunno - aggiunge Luigi Carbone, consigliere comunale e presidente della commissione cultura in via Verdi - Con le economie disponibili si è cercato di fare tutto il necessario. Per ora la volta è esclusa dalle operazioni. Nelle condizioni attuali, con piccoli elementi di sostegno provvisorio, può reggere. La Galleria ha locali sotterranei e problemi di umidità. Alcune zone non sono cablate. Il futuro della Principe sta nell'inserire il monumento in un discorso di collaborazione aperta con l'Accademia e il Mann, che gli sono attigui. Unitamente al sostegno con le forme di auto-impresa che vi sono già impiantate, quello spazio diventerà un mix di eventi espositivi, letterari e artistici. La cultura sia alla base del rilancio del monumento».