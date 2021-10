La Galleria Quattro Giornate di Napoli riapre al traffico dopo il sopralluogo di Manfredi

Sopralluogo del sindaco-ingegnere nella Galleria Quattro Giornate di Napoli. Di buonóra: alle 9.34. E, al termine della ricognizione effettuata da Gaetano Manfredi, il passaggio è stato riaperto alla circolazione veicolare. Un provvedimento utile a decongestionare il traffico nella zona di Piedigrotta e in una città già provata dai lavori in corso in un'altra Galleria non lontana, quella che collega piazza Vittoria con il porto.

In questo caso l'emergenza è stata risolta in tempo record. «È stato fatto un intervento immediato per una situazione che si trascinava da mesi: ringrazio l'assessore Edoardo Cosenza, che lo ha seguito personalmente, l'ufficio tecnico del Comune e le imprese che hanno lavorato notte e giorno», spiega soddisfatto il primo cittadino.E sottolinea: «In 60 ore abbiamo costruito una struttura provvisoria di sicurezza per alleviare i disagi. Nel frattempo, continueranno sia le attività della Procura sia quelle della nostra struttura tecnica per eliminare le cause delle infiltrazioni d'acqua: si farà un intervento radicale in modo ripristinare la Galleria al cento per cento».