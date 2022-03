Galleria Umberto di Napoli, i residenti latitano e la prefettura alza il pressing: «Si acceleri»

Si sono presentati solo in tre, ieri, alla riunione convocata dalla Camera di Commercio per il rilancio della Galleria Umberto I. Tutti gli altri rappresentanti delle assemblee condominiali hanno disertato l'incontro, le cui tematiche dovevano essere i nodi della sorveglianza notturna e dell'inter-condominio suggerito dalla prefettura. Se ne riparlerà oggi alle 17 proprio lì, per un nuovo incontro indetto dal prefetto Palomba per tirare fuori...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati