Galleria Umberto I di Napoli, regge il piano decoro dopo la bonifica: «Spazio a nuovi negozi»

Regge il patto decoro alla Umberto I. La pulizia ritrovata si accompagna alla presenza di esercito e vigili urbani, almeno di giorno. E anche l'intenso via vai di impalcature, in queste ore montate e smontate da un palazzo all'altro, testimonia un rilancio che procede, da parte dei privati. Benché gli undici condomini non si siano ancora organizzati in un'«inter-assemblea» suggerita dal prefetto, e benché alcuni senza dimora di notte...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati