Galleria Umberto I di Napoli, dopo otto anni il restyling della facciata

Ci sono voluti 8 anni e un processo che ha emesso già i suoi primi verdetti per cinque imputati - siamo ancora al primo grado - tra cui due dirigenti del Comune, perché si mettesse di nuovo mano alla facciata della Galleria Umberto, lato Toledo. Da quella facciata si staccarono dei pezzi che colpirono in pieno Salvatore Giordano quel maledetto 5 luglio del 2014. Giordano appena 14 anni morì 5 giorni dopo, era venuto a Napoli da Marano a Toledo per stare con gli amici e godersi la città. Lo sdoganamento dei lavori è arrivato dal Consiglio comunale 48 ore fa che ha dato il via libera al «riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio» con il quale si faranno i lavori. I costi? Poco meno di 9000 euro «per la messa in sicurezza» della stessa facciata già imbracata dalle impalcature da quasi 3000 giorni. Il Comune, per quello che riguarda i lavori veri e propri di restauro della facciata e dell'arco da dove cadde il masso che colpì Giordano, «procederà in danno» vale a dire chiederà poi i soldi ai condomini della Galleria a cui spetterebbe sostenere le spese. Si tratta di circa 300mila euro. La messa in sicurezza è un passaggio propedeutico perché inizino i lavori di restauro.

La Galleria Umberto - come documentato in questi mesi più volte da Il Mattino - è stata al centro di degrado e abbandono che ancora permane, ma soprattutto è diventata terra di nessuno in particolar modo di sera. Tanto che nel Patto sottoscritto da Comune e Prefettura in estate si ipotizza addirittura di mettere dei cancelli per chiudere il sito a partire da una certa ora, per evitare atti di vandalismo e perché la Galleria non diventi il rifugio dei tanti disperati che vivono a Napoli. Per i quali il Comune ha programmato un un tipo di assistenza consono nelle residenza ad hoc gestite dal Municipio napoletano. Al netto del rifacimento della facciata, quali altri interventi si faranno in Galleria? Nel Patto sono stati individuati, da attuare ad opera di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, «il restauro della pavimentazione e del lucernaio di copertura, l'installazione della videosorveglianza, interventi di bonifica, pulizia e decoro urbano, iniziative per incrementare la sicurezza in orario diurno e notturno». La questione sicurezza è prioritaria per il Comune che ha chiuso un accordo con la Sidief, società immobiliare della Banca d'Italia che dentro la Galleria possiede un immobile che sarà ceduto al Comune e diventerà una stazione della Polizia municipale, nella sostanza un presidio fisso dei caschi bianchi. Attivo dalle 8 alle 20. Il Comune si farà carico del restauro della pavimentazione con inizio dei lavori previsto entro il primo trimestre 2023, della manutenzione sulla cupola di copertura e il successivo restauro della copertura in ferro e vetro «compatibilmente con l'acquisizione di finanziamenti dedicati all'intervento». Palazzo San Giacomo dovrebbe garantire - una volta restaurato il prezioso e bellissimo pavimento, la conservazione del restauro.

La Galleria è un sito commerciale ci sono griffe importanti bar e altro, oltre a essere lo storico luogo dove si ritrovavano gli artisti per combinare affari e spettacoli. In questa logica il Comune è impegnato ad allargare il sito sotto il profilo commerciale e soprattutto quale distretto per le attività culturali. Ponteggi e tubolari a oggi non regalano una immagine positiva della Galleria il progetto del Comune però guarda oltre. Però, malgrado questo, la Galleria sta rinascendo. Bar pieni, negozi aperti. Illuminazione anche in questo caldo mese di ottobre. Quanto alla sicurezza in attesa di far decollare il progetto del presidio fisso dei vigili urbani sono scesi in campo vigilanti privati.