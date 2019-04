Galleria Umberto, al posto del giaciglio ora spunta una mini camera da letto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 30 Aprile 2019, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 30-04-2019 11:47

Un letto in piena regola sotto i portici d'ingresso, decorati in stucco, della Galleria Umberto I. A due passi dal teatro San Carlo, e a quattro da Palazzo Reale, un clochard ha messo su una camera da letto. Niente più cartoni, dunque, ma una brandina in legno da campeggio con sopra lenzuola e coperte. Ogni mattina, prima di allontanarsi, chi occupa quel letto mette tutto in ordine sistemando al meglio anche la biancheria. Quelli che lavorano in Galleria lo conoscono bene, è un uomo ancora giovane, porta con sè un cane, compagno di viaggio e di sventure, chiede l'elemosina nei paraggi cercando di tenere sotto controllo il suo letto, tutto quello che possiede, per non farselo portare via da qualche disperato come lui. È chiaro che una brandina montata in uno dei luoghi storici della città, ogni giorno meta di decine e decine di turisti, non è accettabile, ma è altrettanto inaccettabile che quell'uomo non abbia un posto dove dormire.