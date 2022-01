Gellaria Umberto I di Napoli, il consigliere Nappi: «Trasformiamola in un polo di attrazione commerciale»

Il consigliere regionale della Lega Severino Nappi giudica positivamente i primi interventi del comune contro il degrado nella Galleria Umberto I e propone un concorso internazionale di idee, sostenuto anche con una petizione on-line, per trasformarla in un polo di attrazione commerciale. «Accanto al contrasto agli elementi di degrado, al trasferimento dei clochard nelle strutture di ricovero, e al ripristino della sicurezza - afferma Nappi - c'è la necessità di recuperare la visione e lo spirito per cui, alla fine dell'Ottocento, la Galleria è stata edificata».

«La proposta - aggiunge il consigliere della Lega - è di coinvolgere, in sinergia con governo, regione e privati attraverso un concorso internazionale di idee, i maggiori brand, così da realizzare nei locali attualmente vuoti della struttura, un polo di attrattiva commerciale e che sia di reale rinascita anche sotto l'aspetto culturale e turistico».