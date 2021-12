Galleria Umberto a Napoli, contro il degrado spunta una «tassa fai da te»

Un degrado cronico come quello della Galleria Umberto genera costi quotidiani notevoli, che lievitano sul lungo periodo. Non si tratta solo di danni di immagine e all'indotto, ma di spese concrete che riguardano due aspetti: «Le autotassazioni», dei commercianti per la pulizia degli spazi esterni del monumento assediato dai clochard. E gli affitti dei ponteggi, che da ben otto anni dopo il dramma del calcinaccio che a luglio 2014 uccise il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati