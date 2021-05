In questo momento non c'è una ditta pronta ad eseguire i lavori nella Galleria Vittoria. Quella selezionata già a dicembre del 2020 ha presentato una lettera con la quale chiede di essere esonerata dall'incarico, sicché allo stato attuale c'è un accordo di massima con l'Anas per la realizzazione degli interventi ma nessun documento ufficiale.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati