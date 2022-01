Galleria Vittoria di Napoli, via ai lavori di manutenzione degli aeratori: «Ma nessuna chiusura»

«La manutenzione delle apparecchiature essenziali è fondamentale per la sicurezza e il benessere dei cittadini. Avviamo la manutenzione straordinaria di tutti gli aeratori della Galleria Vittoria. Verranno smontati e completamente revisionati a coppie, ovviamente di notte per avere il minimo impatto sulla circolazione. I sei aeratori rimanenti sono largamente sufficienti e le sonde che azionano gli aeratori in base alla concentrazione di Ossido di Carbonio e dell'opacità da inquinamento funzionano perfettamente». Lo annuncia l'assessore comunale alle infrastrutture Edoardo Cosenza.

«Le lavorazioni di smontaggio della prima coppia saranno effettuate da Citelum dalle 23.30 di lunedì 31 gennaio alle 5 di martedì 2 febbraio e dalle 23.30 di martedi 2 febbraio alle 5 di mercoledì 3 febbraio. Il movimento da piazza Vittoria verso via Acton, conclude l'assessore, avverrà unicamente attraverso via Chiatamone e via Nazario Sauro, in quell'orario l'impatto sarà minimo. Nessuna chiusura nell'altra direzione», conclude la nota.