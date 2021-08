Galleria Vittoria di Napoli, quando riapre: «La prima auto tra quattro mesi»

Dopo dieci mesi via ai lavori della Galleria Vittoria. Le opere di messa in sicurezza dell'intero tunnel saranno no-stop. Le maestranze lavoreranno infatti su turni di 20 ore al giorno, tutti i giorni, anche di notte. Senza soste ad agosto. L'obiettivo è quello di attenersi al cronoprogramma e dunque riconsegnare l'asse viario, fondamentale per collegare via Arcoleo a via Acton e a tutta l'area Est della città, entro i 120 giorni previsti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati