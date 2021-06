Napoli, svolta Galleria Vittoria: approvata la delibera per l'accordo Comune-FS

È stata approvata dalla Giunta comunale di Napoli la delibera, su proposta dell'assessore alle Infrastrutture Alessandra Clemente, con la quale si approva lo schema di atto integrativo all'accordo sottoscritto il 26 marzo 2015 da Rete Ferroviaria Italiana spa, gruppo Ferrovie dello Stato e Comune di Napoli per la rimodulazione della realizzazione delle opere di viabilità comunale a farsi, con l'inserimento degli interventi di manutenzione straordinaria per la riapertura al transito veicolare della Galleria Vittoria.

APPROFONDIMENTI LA MOBILITÀ Galleria Vittoria di Napoli ancora chiusa, l'odissea dei... I LAVORI Napoli: Linea 6, si riduce il cantiere in piazza del Plebiscito L'URBANISTICA Napoli, lavori in corso tra via Janfolla e via Nazionale delle Puglie LA MOBILITÀ Galleria Vittoria di Napoli, protesta in piazza: «Noi...

L'accordo individua Anas come soggetto attuatore dell'intervento di «manutenzione straordinaria finalizzata alla rifunzionalizzazione della Galleria Vittoria», il cui progetto esecutivo è già stato approvato dalla Giunta comunale con delibera lo scorso 1° giugno per un importo pari a 2 milioni di euro. L'accordo individua le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intervento e ne stabilisce le modalità di erogazione nei confronti del soggetto attuatore che avverranno direttamente a cura di Rfi.

La scelta di Anas come soggetto attuatore dell'intervento è stata effettuata sulla base della sua riconosciuta esperienza e competenza in materia. Anas gestisce in Campania circa 1.500 km di rete viaria statale ed ha una struttura territoriale composta da tecnici altamente specializzati, inoltre ha sviluppato una notevole conoscenza tecnica e metodologica nella gestione delle gallerie e nella realizzazione di interventi di messa in sicurezza provvisoria e definitiva dei tunnel stradali. Nella giornata di domani è previsto un primo incontro tra le strutture per dare il via libera alla commessa.