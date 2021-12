La Galleria Vittoria di Napoli non riapre: rubati 1,4 chilometri di rame dall’impianto di aerazione

Hanno rubato un chilometro e quattrocento metri di rame dalla galleria della Vittoria. Nessuno si è accorto del fatto che durante i lavori di ristrutturazione del tunnel hanno sottratto un chilometro e passa di rame, che corredava l’impianto di aerazione. Un gap che ha reso impossibile l’ok della Procura, accanto a un altro tema: nella richiesta di dissequestro avanzata in questi giorni dal Comune, mancano le conclusioni tecniche sulla stabilità e la mancanza di pericolo per i passanti (come anticipato oggi dal Mattino).

Inevitabili le verifiche da parte degli inquirenti sulle responsabilità nella gestione dei controlli anche notturni del tunnel.