Napoli, caos intorno alla Galleria Vittoria: le strade non reggono alle troppe auto e sprofondano

Il percorso alternativo studiato dieci mesi fa per sopperire alla chiusura della galleria Vittoria, inizia a mostrare segni di cedimento. Qualche settimana fa un tombino di Via Acton all’altezza della curva obbligata di fronte al tunnel vietato, venne giù di schianto e lasciò la sua inesorabile voragine in mezzo alla strada. L’altro giorno è toccato a via Chiatamone fare i conti con lo sprofondamento di alcuni basoli che non hanno resistito...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati