Galleria Vittoria, tre settimane perdute: ecco perché a Napoli è tutto fermo

Tre settimane fa da Palazzo San Giacomo arrivò una promessa: alla Galleria Vittoria si lavorerà giorno e notte per recuperare al più presto questo percorso che è determinante per la viabilità cittadina. Noi abbiamo presidiato lungamente il tunnel di giorno e, per adesso, non abbiamo visto granché; abbiamo fatto anche un passaggio (uno solo, però) a notte fonda e nemmeno in quel momento siamo riusciti a scorgere qualcuno al lavoro.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati