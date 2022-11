Il Gambrinus celebra la Nunziatella. Per tutto il weekend, infatti, in occasione del tradizionale giuramento degli allievi, al Gran Caffè saranno in esposizione due divise storiche appartenenti alla scuola militare e altri oggetti.

Domani, venerdì 18 novembre, alle 12.30 la consegna del dolce Cappellone al comandante della Nunziatella, il colonnello Giuseppe Stellato.