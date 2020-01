Napoli: gattino travolto e ucciso, dopo sette giorni è ancora in strada tra petardi e rifiuti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lada una delle tante auto che di notte e di giorno sfrecciano a folle velocità lungo via Camillo Guerra è lìAccanto ai resti di petardi e ai cumuli di immondizia che nel pomeriggio qualcuno ha pensato «bene» di dare alle fiamme. Asìa? Non pervenuta: non qui, almeno, nella confluenza di tre quartieri che appaiono ormai dimenticati da chi avrebbe invece il dovere di curare e tenere puliti:Il povero corpicino senza vita di quel gattino che sta imputridendo sul margine della strada - lo ripetiamo, a beneficio dei responsabili dell'Asìa - si trova in via Camillo Guerra, arteria stradale battutissima da pedoni e automobilisti., se è vero che i due lati della strada appaiono colmi di ogni genere di rifiuti. Ed ora anche di carcasse di poveri animali uccisi. Una vergogna che però sembra interessare a pochi, se non ai resdienti, esasperati ogni giorno di più.Va anche peggio lungosenso unico che si percorre per raggiungerequi l'inciviltà di chi ancora oggi - anche di fronte alla presenza di cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti - lascia in strada sacchetti di plastica, materiali di risulta edile e persino pneumatici usati regna sovrana. Controlli zero. Ora c'è chi comincia a bruciare questa immondizia in strada, con grave nocumento per la salute pubblica. Qualcuno intervenga, e presto.