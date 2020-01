Gennaro, il tenore che assiste anziani e disabili: «Brani d'opera e canzoni napoletane per aiutare chi soffre»

LEGGI ANCHE

Da quattro anni è un operatore socio sanitario presso una clinica convenzionata nella; la passione per il canto, invece, la coltiva fin dalla tenera età, quando da bambino cantava nel coro della chiesa. Un amore, quello per la musica, che poi l’ha portato a diplomarsi come tenore al. E oggi Gennaro cerca di sfruttare le sue doti canore nell’assistenza ai malati, che, più che un lavoro, definisce una vera e propria missione. Così, mentre si prende cura di anziani e disabili, l’uomo li intrattiene cantando famose arie tratte da opere teatrali, ma le più richieste sono le canzoni classiche napoletane. Performance che, oltre a essere molto apprezzate dai degenti, spesso sono riprese con lo smartphone e pubblicate su Instagram , dove riscontrano un grande successo.«Unisco la mia più grande passione a– racconta il 45enne di Arzano –. I pazienti sono felici di ascoltarmi e sono quasi sempre loro a farmi le richieste, che io accontento volentieri. In questo modo cerco di risollevargli lo spirito, mi piace pensare di essere il tenore di chi soffre». Un’iniziativa vista benevolente anche dai medici: «Certo che approvano e pure loro sono contenti di ascoltarmi – sostiene Gennaro –. Del resto, chi fa questo genere di professione deve avere cuore. E chi ha cuore può solo apprezzarla la musica». E prosegue: «, non lo si può svolgere solo per portare uno stipendio a casa. C’è bisogno di empatia, di capire la sofferenza dei pazienti e provare ad alleviarla. Ed è proprio quello che cerco di fare quando canto per loro».Ma Gennaro non si esibisce solo nella clinica dove lavora: «Capita anche di partecipare a spettacoli e manifestazioni e spesso, ma non lo facciamo per soldi – spiega l’uomo –. E quando ci danno un compenso,. Anche in quelle occasioni cerco di portare avanti la mia missione: aiutare chi sta più male».