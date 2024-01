C'è sempre una prima volta, per tutti. Elisabetta Dami, la «mamma» di Geronimo Stilton, il topo giornalista più amato dai bambini, protagonista di volumi per l'infanzia che hanno venduto milioni di copie in giro per il mondo e sono stati tradotti in oltre 50 lingue, non aveva mai tenuto un corso di scrittura creativa. Lo fa oggi, a Napoli, alle 15, nella sede della web company Usb Spa, in via Vicinale Santa Maria Del Pianto (Centro Inail). È la tappa finale del progetto «For Nature For Us - Giovani volontari protagonisti del cambiamento», giunto alla sua seconda edizione, promosso dalla Usb - fondata da Mario Parrella, Pierluigi Lori e Antonello Carpentieri - e dal Wwf Napoli. La Dami è attivista del Wwf e prende parte al workshop da volontaria; spiegherà alla classe, composta da aspiranti scrittori tra i 20 e i 30 anni, come si può passare dall'osservazione della natura alla scrittura per l'infanzia, provando a dare un proprio contributo alla salvaguardia dell'ambiente.

APPROFONDIMENTI Città della Scienza, weekend all'insegna del corpo umano «Giorno della Memoria», il Comune di Napoli organizza un momento di confronto e riflessione per i giovani SpazioKörper di Napoli con la compagnia «Fattoria Vittadini», collettivo artistico all'avanguardia

Dami, davvero è il suo primo corso di scrittura? Una bestesellerista come lei?

«Ci pensavo proprio ieri, preparando l'incontro. Mai fatto prima, perciò sono molto emozionata e spero di essere stata attenta a confezionarlo bene. Mi fa piacere che questo debutto avvenga a Napoli».

Di che cosa parlerà?

«Dura tre ore e l'ho diviso in fasi. Nella prima racconto qualcosa della mia esperienza personale, come è nato Geronimo e come mai ho scelto di puntare su un topo. Poi immergo il mio pubblico in alcuni repertori letterari in cui la letteratura prende in prestito i personaggi dal mondo degli animali, dalle fiabe di epoca classica ai bestiari medievali fino all'età moderna. Infine dò consigli pratici su come realizzare un romanzo per l'infanzia, dal numero di pagine alla scelta di una casa editrice».

Come nasce il caso Stilton?

«Ero in una fase piuttosto complessa, avevo appena saputo che non avrei potuto avere figli. Così pensai di darmi al volontariato in un ospedale, anche sulla scorta della figura di Patch Adams che era emersa in quel periodo, fine anni '90. Mi venne voglia di scrivere per i piccoli e, nonostante fosse stato ampiamente usato nella narrativa infantile, pensai a un topo perché da piccola avevo avuto un roditore come animaletto di compagnia. In qualche modo volevo riscattare un animale di cui si ha spesso paura o ribrezzo e che invece è straordinariamente intelligente. Mi è andata bene. E la lezione che ho imparato è questa: quando si scrive per i bambini è impossibile separare la storia da una tematica sociale. Lo dirò anche al corso».

La letteratura per l'infanzia deve essere sociale?

«Assolutamente, specie quando si parla di natura, data l'emergenza che attraversiamo. In generale è necessario che sia ispirata ai buoni sentimenti su cui ho costruito una sorta di decalogo. Nei libri per i bambini non possono mancare sincerità, gentilezza, onestà, cura del creato, educazione, inclusione, legalità. La trasmissione di questi valori impegna chi scrive per i piccoli, e specialmente chi, come me, ha il privilegio di farlo con numeri grandi».

Per questo le storie di Geronimo Stilton finiscono sempre bene?

«L'importanza del lieto fine me l'hanno insegnata i bambini, soprattutto quelli meno fortunati, conosciuti continuando a fare da volontaria in vari settori e con la fondazione Geronimo Stilton che ho creato».

A proposito: il topo come sta?

«In gran forma, continua a girovagare per il mondo e tra i classici della letteratura. Sempre appassionato di giornalismo e di editoria, il suo “Eco del roditore” fa registrare ancora ottime vendite».

Non è mai venuto a Napoli.

«Non ancora, ma un giorno accadrà. Un curioso come lui non potrà perdersi un posto così interessante, per non dire della mozzarella: lui ama i formaggi».