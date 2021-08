Napoli, palo dell'illuminazione a rischio crollo a Gianturco: appello dei residenti

C’è il rischio imminente che il palo della pubblica illuminazione crolli su pedoni e veicoli. Una circostanza che si registra lungo via Emanuele Gianturco, nella zona industriale di Napoli. Il palo è visibilmente inclinato su di un lato: il timore è che possa cedere da un momento all’altro. Un urto di un veicolo o la particolare usura del palo: difficile capire perché non sia regolarmente eretto.

La pericolosa circostanza è stata resa evidente da Giovanni Russo, attento cittadino del quartiere Gianturco, da tempo impegnato per assicurare decoro e sicurezza tra le strade a due passi dalla centrale piazza Garibaldi. Una zona che, di recente, è stata interessata da complessi lavori di riqualificazione lungo gli assi principali, arterie di collegamento tra centro e periferia orientale, e non solo.

Russo, esponente del comitato civico di Gianturco, spiega che la sua segnalazione attraverso i social network è stata prontamente raccolta dal consigliere comunale Francesco Vernetti il quale, a sua volta, ha segnato il pericolo agli organi competenti. Dunque, già nelle prossime ora si dovrebbe intervenire nella messa in sicurezza. È Vernetti stesso a evidenziare che nelle prossime settimane il tratto di strada sarà interessato da interventi di efficientamento energetico con l’implementazione dei punti luce a led e con la necessaria sostituzione dei pali che risultano degradati o in pericolo, come quello di fronte al civico 11, nei pressi della stazione della Vesuviana Gianturco.

Dunque, in attesa di lavori sull’intero tratto è necessario intervenire per assicurare sicurezza a chi passeggia lungo via Gianturco.