Gianturco, segnali stradali montati sottosopra per «confondere» i turisti

Guardando la cartellonistica stradale (sottosopra) in via Gianturco viene facile pensare alla celebre battuta del film di Totò «per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?».

Ma questo non è un film. A Napoli in via Gianturco due segnali stradali, quelli marroni che indicano i siti turistico-culturali Castel Sant'Elmo e il Museo di Capodimonte sono stati montati, chissà da quanto tempo, sottosopra. Per chi non conosce la città sicuramente i cartelli sono motivo di confusione considerando che si trovano nei pressi dell'uscita di tangenziale e stazioni ferroviarie.