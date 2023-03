Giardinetti Santa Chiara chiusi a Napoli, la protesta provocatoria dei pelosetti su Facebook

Non hanno un luogo dove poter sgambettare, rincorrersi e curiosare. Stiamo parlando dei simpatici pelosetti del centro storico di Napoli, da tempo orfani del loro luogo di ritrovo preferito, i giardinetti della basilica di Santa Chiara.

Ariel, questo è il nome dell' affabile setter abruzzese, amica di decine di pelosi che frequentavano da anni l'area giardino del centro storico, testimonial del disagio con un post su Facebook.

«È una protesta simbolica», dichiara Pino De Stasio, “papà” di Ariel e già consigliere municipale. «Ariel è in “esilio” a palazzo Reale di Napoli, dopo che lo spazio conventuale dei giardinetti di Santa Chiara è stato chiuso con un vistoso lucchetto negando di fatto ai cani di accedere nello spazio per lo sgambamento. Se il comune di Napoli avesse avuto un garante per i diritti degli animali tutto questo non sarebbe avvenuto».

Nel frattempo, i cani gironzolano, in attesa che si riassegni la manutenzione dell'area verde a chi risulterà vincitore del bando.