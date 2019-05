Napoli, i giardini di via Ruoppolo chiusi per mancanza di personale: bambini e anziani restano fuori

Sabato 11 Maggio 2019, 12:31 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2019 12:56

È sabato, giorno di grande affluenza nei parchi cittadini, ma quello di via Ruoppolo è chiuso. All'esterno ci sono famiglie con bambini e anziani che aspettano. «Se non è per il pericolo degli alberi e dei rami che possono cadere è per mancanza di personale» dice la signora Grazia, nonna di Matteo, che intanto è costretto a giocare a pallone con i suoi amichetti in mezzo alla strada. I giardini sovrebbero aprire le 12.30, dicono alcune persone che si occupano della pulizia del parco. Fuori però non c'è nessun avviso.