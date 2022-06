Gigi D’Alessio, concerto al Plebiscito: «Con le sue canzoni superiamo i momenti complicati»

«Finalmente posso condividere con tutti voi questa bellissima notizia! Venerdì 17 giugno sotto il meraviglioso cielo della mia Napoli, in piazza del Plebiscito, festeggeremo tutti insieme i miei primi 30 anni di carriera. Qui dove tutto è iniziato 30 anni fa, nel cuore della mia città, un grande concerto evento per ripercorrere insieme a voi e a tanti ospiti e amici i primi trent’anni di questa incredibile avventura musicale, che da Napoli mi ha portato in tutto il mondo. Non sarà la mia festa, sarà la Nostra festa. Vi aspetto!» Con queste parole pochi mesi fa Gigi D’Alessio aveva annunciato il grande ritorno.

Mancano pochi giorni alla grande festa ed è quasi tutto pronto a piazza del Plebiscito. Il cantautore napoletano per celebrare i primi trent'anni di carriera per l'occasione ha scelto la sua terra, la sua città che l’ha sempre amato e incoraggiato. Il 17 giugno in Piazza Plebiscito ci sarà una grande festa, scaldato dal grande abbraccio del pubblico, Gigi come aveva annunciato coinvolgerà i suoi fan con tutto il suo amore, alternando note e parole, ricordando gli incontri più importanti e anche i momenti più “difficili” professionali e non, della sua vita.

Anche i fan più accaniti non vedono l'ora di poter festeggiare il loro idolo: «Seguo Gigi fin dai primi anni di vita. -racconta Marzia - è sempre un'emozione indescrivibile nonostante siano passati tanti anni. Lui è colonna sonora della mia vita: dai momenti belli ai momenti brutti la sua musica mi ha sempre accompagnata».

Marzia, Alessandra e Valentina sono membri del fan club ufficiale del cantante: «far parte di una community ci da la possibilità di incontrare Gigi prima di un concerto o evento e di rimanere aggiornate su ogni novità», dice Valentina.

«Questa volta non è stato possibile perché è un grande evento in una grande piazza e non è semplice far conciliare il tutto», aggiunge Marzia.

Una vera e propria festa, una celebrazione di chi partendo dal basso è riuscito ad arrivare in cima facendo anni e anni di gavetta e arrivando a cantare per cinque volte sul palco del festival di Sanremo, fare tour in tutto il mondo e ottenere enorme successo in America e Sud America.

La musica di Gigi non ha età, come sottolinea Alessandra: «Fin da bambina ho sempre seguito i concerti con la mia mamma e anche venerdì sarà così».

L’evento ripercorrerà la carriera musicale e televisiva di D’Alessio attraverso le sue canzoni, gli aneddoti e gli amici e colleghi che lo accompagneranno durante la serata.