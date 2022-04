Due allievi della scuola Viale delle Acacie finalisti nazionali dei Giochi matematici

Due alunni della scuola media Viale delle Acacie di Napoli, Miriam Della Pietra (5° classificata su 285 per la sede di Napoli nella categoria Ci) e Flavio Martino (4° classificato su 175 per la sede di Napoli nella categoria C2), rappresenteranno l'istituto nella finale nazionale dei campionati internazionali di Giochi matematici, che si terranno il 14 maggio a Milano presso la sede del prestigioso ateneo Bocconi. In questa occasione verrà selezionata la squadra che rappresenterà l'Italia alla finale internazionale di Parigi.

Agli alunni e alle loro famiglie le congratulazioni del dirigente scolastico Irene De Riccardi.