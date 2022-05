Giornata dell'Europa, a Napoli il flash mob con i giovani Erasmus+

Un flash mob, nel cuore di Napoli, per lanciare un messaggio di pace e di tolleranza. È quanto ha organizzato, oggi, in piazza Municipio, l'ufficio Europe Direct del Comune di Napoli, in collaborazione con la Cosvitec Università&Impresa, l'Istituto di istruzione secondaria superiore Francesco Saverio Nitti e l'Istituto Isabella D'Este Caracciolo, enti accreditati Erasmus+ per la mobilità dei giovani.

All'iniziativa hanno partecipato la vice sindaca Maria Filippone e l'assessora alle Politiche Giovanili e al Lavoro Chiara Marciani. Un modo, si legge in una nota, «per promuovere, in occasione della Giornata dell'Europa, una città multiculturale che ripudia il ricorso alla guerra e ad ogni tipo di conflitto. L'iniziativa è stata anche l'occasione per la città di Napoli per promuovere l'ospitalità verso i giovani europei e raccontare le opportunità di scambi e mobilità nell'ambito del programma Erasmus+».