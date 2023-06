Venerdì la giornata della Marina: aperta la base di via Acton a Napoli

Venerdì 9 giugno 2023 la Marina Militare festeggia, nelle sue basi in tutta Italia e a bordo delle navi in attività operativa nei mari nazionali e all’estero, la “Giornata della Marina”.

A Napoli, presso la Base Navale di Via Acton, si svolgerà una cerimonia durante la quale saranno consegnate decorazioni ad alcuni dei militari della Marina di stanza nel capoluogo campano.

Istituita il 13 marzo 1939 quando le Forze Armate del Regno d’Italia ebbero l’opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la propria festa, la Marina scelse il 10 giugno, giorno in cui, nel 1918, si svolse una delle più significative e ardite azioni compiute dalla Regia Marina durante la prima guerra mondiale, meglio nota come l’impresa di Premuda.

In occasione della Festa della Marina 2023, la Base Navale di Napoli di Via Acton, sarà aperta alla visita della popolazione civile dalle ore 15 alle ore 19.