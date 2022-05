Napoli, giornata mondiale della fibromialgia: la fontana del Nettuno e il Maschio Angioino si illuminano di viola

Il 12 maggio la fontana del Nettuno e il Maschio Angioino verranno illuminati da fasci di luce viola nella Giornata mondiale della fibromialgia. Il Consiglio comunale di Napoli aderisce infatti alla campagna #illuminiamodiviola, promossa dall'Associazione italiana sindrome fibromialgica. L'iniziativa, proposta dal presidente del gruppo consiliare Manfredi Sindaco Fulvio Fucito e sostenuta dalla presidente del Consiglio comunale Enza Amato, intende accrescere l'attenzione delle istituzioni e dei cittadini su una patologia non riconosciuta e spesso trascurata.

Alla sindrome fibromialgica verrà inoltre dedicata una giornata di approfondimento nella Sala Consiliare di via Verdi nel mese di giugno. «È importante - ha dichiarato Fulvio Fucito - non dimenticare le patologie meno note che a causa dell'emergenza sanitaria sono passate in secondo piano, soprattutto quelle patologie, come la fibromialgia, per le quali non c'è una cura. È importante quindi supportare psicologicamente i pazienti e accompagnarli verso la migliore gestione possibile della patologia».

Per la presidente Amato «l'adesione alla campagna #illuminiamodiviola intende testimoniare l'attenzione del Consiglio e della città tutta sulle malattie rare e sulle conseguenze che esse hanno sulla qualità di vita delle persone che ne sono affette».