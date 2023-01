Giorno della Memoria: piazza della Milizia a Napoli diventa piazza Edith Stein, monaca vittima della Shoah

Giornate di celebrazioni domani 27 gennaio a Napoli in occasione del Giorno della Memoria.

Alle 10 il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi deporrà una corona di fiori i in ricordo di Luciana Pacifici vittima delle leggi razziali, morta a soli 9 mesi nel campo di concentramento di Auschwitz. L'omaggio si terrà nella via che porta proprio il nome della bimba, in zona Borgo Orefici.

Alle 13,30 si terrà invece la cerimonia di sostituzione del toponimo di piazza della Milizia, a Miano, con piazza Edith Stein, filosofa e monaca cristiana vittima della Shoah.