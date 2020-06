Giostrine ingabbiate, la rabbia delle mamme di Napoli: «È ancora lockdown»

A Napoli il lockdown non è finito per tutti. I parchi pubblici continuano a essere off limits per i bambini che, dopo essere stati costretti a fare a meno della scuola, si ritrovano senza giostrine e attrezzature didattiche allestite all'aperto. Nei parchi cittadini, le zone destinate al gioco sono interdette da nastri di sicurezza che ne impediscono l'uso e, in altri casi, le altalene, i cavallucci e gli scivoli risultano completamente imballati da plastica e fasce di sicurezza.

«Assolutamente vietato entrare» si legge sul cartello fissato sopra la rete rossa che da mesi isola l'area bambini all'interno del parco agricolo didattico Salvatore Buglione, al Rione Alto. I genitori hanno chiesto spiegazioni al personale ma nessuno è stato in grado di fornire risposte sulla riapertura e sulle motivazioni della chiusura. In altri casi, come nel parco ai Quartieri Spagnoli che fa parte del più ampio complesso della Santissima Trinità delle Monache, non ci sono cartelli, né scritte che possano dare informazioni ma il problema riguarda tutte le aree giochi. «La mancata fruizione sarebbe causata dai problemi di sanificazione» spiega Cinzia Del Giudice, consigliera della V Municipalità che ha messo nero su bianco le proteste dei genitori, inviando un documento ufficiale al Comune di Napoli per chiedere l'immediata apertura delle aree gioco.

«L'ultimo decreto del governo ha consentito l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici purchè si rispetti il divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro» si legge nella nota che Del Giudice ha inviato all'assessorato di competenza per chiedere provvedimenti urgenti. «In Campania non c'è obbligatorietà dell'uso della mascherina all'aperto continua la nota - ma ai bambini viene negato l'accesso alle giostrine perché non sono state adeguatamente sanificate». Nel documento si evidenzia anche il vissuto traumatico causato dalla quarantena che ha inevitabilmente influenzato il benessere psicologico delle fasce più deboli, prima di tutto i bimbi a cui va restituita «la normalità, seppure con l'adozione di tutte le norme di sicurezza». Riaprire questi spazi, rappresenterebbe anche «una valida alternativa per tutti quei bambini che non hanno e non avranno la possibilità di andare in vacanza - insiste la consigliera - un problema allargato con la crisi economica aggravata dalla pandemia».



Le proteste delle mamme che vorrebbero usufruire degli spazi didattici destinati ai loro bimbi, sono state raccolte da associazioni e comitati che promettono un vero e proprio braccio di ferro. «Consideriamo urgente consentire ai bambini di andare sulle giostrine al più presto ma proponiamo anche attività alternative» annuncia Del Giudice. «C'è una proposta di legge Regionale che prevede la promozione della lettura ai bambini fino a 6 anni e ai loro genitori» spiega la consigliera che ha lanciato l'idea di installare piccoli angoli di lettura nei parchi per un intrattenimento «compatibile con le norme di sicurezza da adottare all'aperto». In realtà uno di questi progetti è a un passo dalla realizzazione e riguarda «la donazione di una piccola biblioteca di legno e delle panchine assolutamente amovibili per creare dei punti lettura nel parco Salvatore Buglione - spiegadell'associazione Acli Centopassi - l'occasione potrebbe essere l'apertura delle giostrine con a fianco un piccolo ricovero per i libri».