Domani torna il Giro d'Italia, tappa Napoli-Napoli per il secondo anno consecutivo: il bis è evento rarissimo nella storia della corsa rosa e consente al sindaco Manfredi di gloriarsi, giustamente, del fatto che «evidentemente l'accoglienza di Napoli è stata eccezionale, ovviamente gli scorci che vengono mostrato dal nostro territorio sono determinanti per la tv, ecco perché il Giro ripasserà da qui».

APPROFONDIMENTI Passerella Giro d’Italia, Salerno si colora di rosa: città blindata e in vetrina Giro nelle due Costiere: via libera per il percorso Giro d'Italia, Paret-Peintre vince la tappa di Lago Laceno

Torna il Giro d'Italia e, stavolta, la città si farà trovare pronta. L'anno scorso fu necessaria un'imbarazzante corsa a coprire le buche all'ultimo momento, quest'anno, invece le strade sono state interamente rifatte con un investimento (della città Metropolitana) poderoso e determinante. È già in movimento la macchina operativa comunale con un piano operativo che prevederà lo schieramento di 650 agenti della polizia municipale tra oggi e domani, giorno in cui i ciclisti si muoveranno in città.

La tappa napoletana del Giro d'Italia è stata presentata ieri mattina con condivisibile orgoglio nella sede della Città Metropolitana, alla presenza dei sindaci di tutte le città toccate dai ciclisti nella tappa di domani che partirà da piazza del Plebiscito, s'allungherà verso Pompei e poi lungo la costiera sorrentina, toccherà il Salernitano e poi ripiomberà verso Napoli con quel traguardo sul lungomare che fa impazzire la tv.

Al tavolo dei relatori il sindaco Gaetano Manfredi che non ha nascosto il suo entusiasmo per una tappa che consentirà «di ammirare anche lo straordinario patrimonio artistico e culturale del territorio metropolitano», l'assessore comunale allo sport Ferrante, l'assessore comunale alla legalità De Iesu, il vicesindaco metropolitano Giuseppe Cirillo e il consigliere metropolitano con delega allo sport Sergio Colella. Tutte parole d'emozione dal tavolo, tante frasi di entusiasmo collegate allo scudetto azzurro e alla città che dopo qualche giorno si tinge di rosa.

Probabilmente ci sarà ancora qualche disagio da affrontare per via della chiusura delle strade e dei lunghissimi divieti di sosta, ma Napoli ormai s'è abituata a queste chiusure, le affronta con la gioia di chi sa di doversi fermare per lasciare spazio a qualcosa di unico, si adegua col sorriso.

C'è ancora indecisione sulla possibilità che alcuni istituti scolastici che si trovano lungo il percorso del Giro, in territorio di Napoli, possano restare chiusi: «Stiamo valutando se e quali scuole tenere chiuse - ha detto ieri mattina il sindaco Manfredi - ma saranno solo le poche che si trovano sulla strada dei ciclisti. Gli altri studenti, se vorranno assistere alla gara, dovranno marinare la scuola», ha chiosato con un sorriso sornione.

Chi ha voglia di partecipare alla festa rosa potrà farlo domattina a piazza del Plebiscito prima della partenza ma, soprattutto, domani pomeriggio a partire dalle 14 quando verrà aperto il villaggio del Giro a via Caracciolo, all'altezza della rotonda Diaz.

In città in occasione della tappa della corsa rosa ci sono anche tante altre occasioni imperdibili. Nel Golfo ci sarà nave Mimbelli della marina Militare che permetterà anche visite a bordo per scoprirne i segreti. Una collaborazione fra la Federico II e la Città Metropolitana porterà, tra la Reggia di Portici, Santa Maria La Nova e il villaggio del Giro al Plebiscito l'iniziativa «La scienza in bicicletta», racconti di scienza destinati ad appassionati della bici e semplici curiosi. Oggi, infine, al velodromo Albricci verrà scoperta una targa dedicata al campionissimo Fausto Coppi che proprio sulle strade della Campania, nel dopoguerra, ricominciò a pedalare grazie a una bici che gli venne donata da un falegname di Somma Vesuviana, Giuseppe D'Avino.

Tutta l'area interessata dal passaggio del Giro d'Italia sarà vietata al traffico dalle 10,30 di domani mattina e sarà sottoposta a un rigoroso divieto di sosta, con carri gru in perenne attività, a partire dalle 18 di oggi. In concomitanza con la gara sarà vietato anche l'attraversamento delle strade del Giro. Per blindare il percorso sono stati attivati 250 posti di blocco ai margini del percorso che saranno presidiati da 550 agenti della polizia municipale in servizio per l'intera giornata di domani. Oggi, invece, in servizio esclusivo per il Giro d'Italia ci saranno 100 agenti che si dedicheranno soprattutto al rispetto del divieto di sosta nelle strade interessate.