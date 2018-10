Corona testimonial alla fiera Mia Sposa: «Matrimonio concetto superato»

Martedì 9 Ottobre 2018, 13:06 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 13:07

«Secondo me il matrimonio non esiste più, è finito. Io sono per la convivenza, per i rapporti lunghi, per lo stare insieme. Il concetto di matrimonio visto come comunione davanti Dio penso che sia oramai superato, antico e un po’ vecchio», questo il pensiero di Fabrizio Corona esternato durante una intervista rilasciata all'emittente televisiva Teleclubitalia nell'ambito della fiera Mia Sposa. Una dichiarazione che ha però scatenato la dura reazione del patron della manifestazione che si sta tenendo in questi giorni a Giugliano.Marcello Damiano ha infatti commentato su Facebook: «Mi sento in obbligo e in dovere di chiedere scusa a tutte le coppie di sposi e alle persone come me che credono fortemente nell'amore per aver scelto un testimonial come Fabrizio Corona che non sa nemmeno cosa significa amare e vivere con passione viste le immense stronzate che ha dichiarato... Libera l'amore é la nostra fiera e non ascoltate alle cazzate dette da Corona... Notte a tutti e scusatemi ancora... #miasposafiera#auchangiugliano».