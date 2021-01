Gli anatroccoli a passeggio sulle banchine del porto di Capri

All’apparire dei primi raggi di sole dopo un lungo letargo invernale si sono riviste le anatre che vivono sulla spiaggia libera di Marina Grande e nelle banchine del porto turistico di Capri. Lo spettacolo è stato accolto dai pescatori e gli operatori del porto con sorpresa e le anatre hanno scorrazzato in lungo e largo, alcune fermandosi sul tettuccio della pompa di benzina, altre passeggiando lungo le banchine ed un gruppo, forse una famigliola, si è riunito per scaldarsi al primo sole. Le foto riprese da Giuseppe Rosato hanno fatto il giro della rete ed è stato ritenuto dai navigatori isolani come un beneaugurale episodio per la futura stagione turistica, dopo il passaggio dei delfini avvenuto ieri.

