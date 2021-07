Goletta Verde a Napoli, manifestazione a una settimana dal G20 Ambiente e Energia e flash mob a Castel dell’Ovo

La storica campagna estiva di Legambiente arriva in Campania per continuare la sua lotta in difesa delle acque e delle coste. Continua il viaggio di Goletta Verde lungo le coste italiane, in cerca di criticità, inquinamento e illeciti.

“Non ci fermeremo mai” è il motto che accompagna l’imbarcazione nel suo viaggio in difesa delle coste e del mare. Dallo scorso anno Goletta Verde si avvale del prezioso aiuto di centinaia di volontari e volontarie impegnati nel campionamento delle acque: uno straordinario esempio di citizen science, che coinvolge giovani da tutt’Italia.

Erosione costiera e dissesto idrogeologico, beach e marine litter, porti, eolico off-shore, lotta alla crisi climatica e alle fonti fossili, depurazione dei reflui, aree marine protette, bonifiche dei territori inquinati, contrasto all’inquinamento da plastica in mare sono i grandi temi della campagna di quest’anno, che è partita da Genova a inizio luglio e si concluderà in Friuli Venezia Giulia a metà agosto.

I cittadini e le cittadine potranno contribuire tramite il form di SOS Goletta segnalando a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi, fornendo all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica informazioni essenziali che permetteranno di valutare le denunce alle autorità competenti.

Anche questa edizione vede come partner principali Conou, consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Media partner il mensile di Legambiente, la Nuova Ecologia.

La tappa campana del viaggio di Goletta inizia il 15 luglio a Napoli, a una settimana dall’inizio del G20 Ambiente e Energia. Le attività prendono il via giovedì 15 luglio, con un flash mob presso Castel dell’Ovo in vista del G20. Per l’occasione sarà presentato il rapporto nazionale di Legambiente L’insensata corsa al gas dell’Italia, che mette alla luce tutte le nuove infrastrutture a gas oggi in esame al Ministero, e tutti i passi falsi dell'Italia nella transizione energetica.

Si prosegue il venerdì 16 luglio con un’uscita a bordo di Goletta Verde alla volta di Bagnoli per riportare l’attenzione sulla bonifica del SIN di Bagnoli - Coroglio. Il pomeriggio del 16 Legambiente Campania, in collaborazione con la Lega Navale di Napoli, organizza i laboratori amici del mare, Mettiamoci in Gioco, una serie di attività improntate principalmente ai temi della plastica in mare, della raccolta differenziata, del riciclo e riuso.

Sabato 17 luglio si conclude la tappa campana con la conferenza stampa di presentazione dei dati sul monitoraggio di Goletta Verde lungo la costa. La Goletta Verde sarà ormeggiata presso il Molosiglio.

Il messaggio di Legambiente al G20 è chiaro: «Bisogna dare risposte chiare alla crisi climatica con l'uscita dalle fonti fossili!»