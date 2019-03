Domenica 24 Marzo 2019, 16:20 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2019 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una spettacolare regata di oltre 50 barche nel Golfo di Napoli, davanti alla folla festosa del week end, ma anche un avvicinamento alle Universiadi, che proprio qui vivranno alcuni dei momenti più emozionanti con le regate di vela. Il campionato 29er fa tappa a Napoli e lancia un ponte verso i giochi universitari con un stand alla Rotonda Diaz, proprio davanti al campo di regata e di fianco al villaggio del Circolo Italia, che organizza la tappa del campionato.Tanti i napoletani e i turisti che si avvicinano incuriositi e che possono toccare con mano l'evento in arrivo tra circa cento giorni: in migliaia si sono fermati nel week end per chiedere informazioni sulle gare e su come seguirle, e anche su come partecipare. Allo stand, infatti, viene distribuito il materiale informativo per chi vuole candidarsi a fare il volontario alle Universiadi, mandando la propria richiesta a volunteersuniversiade2019napoli.it.Le regate delle Universiadi si svolgeranno dall'8 al 12 luglio, in un campo nei pressi di Castel dell'Ovo, ma visibile da tutto il lungomare, che tornerà ad essere protagonista come già avvenuto nel 2013 quando ospitò le World Series della Coppa America. Stavolta le barche delle Universiadi regateranno più lontano dalla costa perché hanno un pescaggio maggiore e necessitano quindi di fondali più profondi, ma le sfide saranno ben visibili dal lungomare, dove l'organizzazione ha già previsto degli altoparlanti con la radiocronaca in diretta della gara per rendere il pubblico più partecipe possibile delle sfide in acqua. Nella zona del Castel dell'Ovo sarà allestita la tribuna stampa e il palco per le premiazioni, ma anche un'area per i vip che aggiungeranno il loro glamour alle giornate di regate. Al momento sono otto le barche iscritte ma il capo dei partecipanti può allargarsi rendendo ancora più grande la festa dello sport che vedrà sul lungomare anche il torneo di tennis:«Al circolo Tennis Napoli - spiega Antonio Gnassi, direttore della comunicazione dell'Universiade - ci sarà il torneo di tennis negli stessi giorni della vela, il lungomare diventerà quindi uno dei luoghi di una festa dello sport che tutti ci aspettiamo emozionante».(ANSA).